القاهرة - (مصراوي) قامت جمعية المرأة والمجتمع، بافتتاح أول محطة لتنقية مياه الشرب وفق المقاييس العلمية وذلك وفق برنامج الجمعية لتنفيذ 300 محطة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة قنديل مصر للنجف بالمناطق الأكثر احتياجًا





وتم افتتاح المحطة بمشاركة وحضور كلاً من اللواء جمال الشبكشى، رئيس حي العجوزة، أنوار حسن مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم وسيد فرج مدير الإدارة التعليمية بالعجوزة.



ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المحطة 8000 من الطلاب والمعلمين والإداريين بمدرسة القدس بمنطقة أرض اللواء.

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