الأقصر - محمد محروس: وضعت مديرية أمن الأقصر خطة محكمة لتأمين قداس عيد الميلاد الذي تقيمه الكنيسة الكاثوليكية احتفاءً بذكرى ميلاد المسيح طبقًا للتقويم اليوناني الذي يختلف عن التقويم القبطي 13 يومًا، إذ يحتفل الأقباط الأرثوذوكس والإنجيليين بعيد الميلاد المجديد يوم 7 يناير، تبعًا للتقويم الغريغوري

وتشمل الخطة الأمنية إخلاء محيط الكنائس قبل ساعات من بداية القداس، وتأمين الشوارع المحيطة، واستخدام الكلاب البوليسية والبوابات المعدنية أمام أبواب الكنائس، وغلق كل الطرق المؤدية للكنائس، مع انتشار عناصر الشرطة السرية في الشوارع المحيطة بالكنائس لرصد أي تحركات لعناصر تنوي تنفيذ أعمال تخريبة، مع انتشار الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات وتمشيط الكنائس قبل إقامة القداس وإزالة ورفع كل السيارت المركونة قرب الكنائس المقررة إقامة قداس عيد الميلاد بها.

كما تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق القريبة من الكنائس، فضلاً عن إقامة البوابات الإلكترونية أمام الكنائس، مع الاستعانة بكشافة الكنيسة.​

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة