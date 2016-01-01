اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد نور مدير فني لقطاع البراعم بمركز شباب بيجام
- الدليل حكما للإسماعيلي وعرب الرمل وناجي المقاصة والشرطة بالكأس
- الدفاع الجوي الأقرب لاستضافة قمة الناشئين بين الأهلي والزمالك
- نشرة رياضة «فيتو» والزمالك يطلب تأجيل مباراة القمة الأعلى قراءة
- الزمالك يقترح استبدال لقاء القمة مع الأهلي من الناحية التنظيمية
- مرتضى يشترط على الأهلي لخوض مباراة القمة
- مرتضى للاعبين: مباراة الأهلي بلا قيمة
- حلمي: إنذار أسامة إبراهيم مفاجأة.. وفضلت إراحة الثنائي
- مرتضى: باسم سيخرج للإعارة.. وحددنا بديله
- مرتضى مؤكدا: القمة في موعدها.. وهذه رسالتي للأمن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السيسي يبعث ببرقيات تهنئة لزعماء العالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة
24
ديسمير
2016
21:00 PM
بواسطة
org Alwafd.org Alwafd.org inpagevideo-->
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
العجاتي: البرلمان يناقش تعديلات لمنح الجنسية للمستثمرين.. وأبلغنا الأجهزة بتجاوزات إبراهيم عيسى (حوار 2-2) الخبر كامل
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع