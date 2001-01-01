القاهرة - (أ ش أ): تنقل قناة (النيل الثقافية) بالتليفزيون المصري، قداس بيت لحم بمدينة القدس الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، (بالتوقيت المحلي) في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس القناة اشرف غزالي، اليوم السبت، إنه تم إعداد خريطة برامجية خاصة للاحتفال بعيد الميلاد في القدس بينها شعائر القداس وبث ترانيم الميلاد باللغة العربية قرب الساحة واحتفالات المشاركين بشجرة الميلاد وسط تدفق المئات من الفلسطينيين إلى ساحة المهد.

يشارك في القداس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضافة إلى العديد من المسئولين الأجانب وسط تدفق آلاف المسيحيين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة .

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة