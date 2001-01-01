



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك| اليوم السبت إنه: |مع إشراقة ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، رمز المحبة والسلام، فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجمع الإنسانية بأسرها على كلمة سواء، ترتكز إلى قيم التسامح والتراحم والسلام التي حملتها رسالة السيد المسيح عليه السلام|.



وأضاف: |تضمنا جميعاً هذه القيم الروحية النبيلة لتعزيز سعينا المشترك، صفاً واحداً، نحو تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم في مصر والعالم أجمع|.​

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