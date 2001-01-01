-
رياضة
- بالصور.. المعاقون يزورون المعالم السياحية بالبر الغربي بالأقصر
- العبور 2001 يكتسح البلاستيك برباعية في دوري القليوبية
- الإسماعيلي: الأهلي أفلت من هزيمة محققة
- اشتباك بين اللاعبين بمباراة المصري القاهري والتأمين بالقسم الثالث
- الزمالك وميدو ينعيان بدر حداد: درب معظم ناشئي النادي
- الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في دوري الجمهورية للناشئين
- كينيث وعبد الحميد يقودان هجوم الشرقية أمام الزمالك
- بالصور.. الشحات مبروك والسبيعي يسلمان جوائز بطولة كمال الأجسام
- شيمس بيكلي يدخل دائرة اهتمام حسام البدري
- فوز صيد المحلة على شربين بمؤجلات مجموعة بحري بالقسم الثاني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
صحة القليوبية تنفي خصخصة بعض المستشفيات الحكومية بالمحافظة
بنها - أ ش أ: نفى وكيل وزارة الصحة في القليوبية، الدكتور نصيف حفناوي، صحة ما أُثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خصخصة بعض المستشفيات الحكومية سواء بالقرى أو المدن على مستوى المحافظة
وقال حفناوي -في تصريح اليوم السبت- إنه تقرر لأول مرة تحويل 17 وحدة صحية لطب الأسرة بقرى المحافظة إلى مراكز طبية متخصصة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى بهذه المناطق، فضلاً عن الاستفادة من المباني والمنشآت الطبية للارتقاء بالخدمات الطبية.
وأضاف أن المشروع سيطبق على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى قرى طحانوب، حيث سيتم تحويلها إلى مركز للحضانات وغسيل الكلى والرعاية الأساسية، وتحويل وحدة عرب جهينة إلى مركز لعلاج الكبد، ومستشفى بلقس الذي تقرر تحويله إلى مركز للطوارئ نظرًا لموقعه المتميز بالقرب من الطريق الدائري وبعض الطرق الرئيسية.
وتابع بإن وحدة العمار سيتم تحويلها إلى مركز متخصص في غسيل الكلى ومركز آخر للصدر والاستفادة من إمكانات المبنى الطبي لخدمة أهالي المنطقة.
وفي السياق، أعلن مدير عام مستشفى بنها الجامعي، الدكتور يسري السعيد افتتاح العيادات التخصصية الجديدة المسائية بالمستشفى، في إطار توجيهات رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي بتحسين الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة القليوبية.
وقال إن العيادات الجديدة تعمل يوميًا من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً، وتتضمن تخصصات الجراحة والمسالك وجراحة القلب والصدر والعظام والقلب، على أن يبدأ العمل في باقي التخصصات الطبية تباعًا لتقديم خدمة طبية متميزة، مشيرًا إلى أن أسعار العيادات التخصصية مخفضة، حيث يتراوح قيمة الكشف بها من 30 إلى 50 جنيهًا.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)