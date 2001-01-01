-
رياضة
- بالصور.. المعاقون يزورون المعالم السياحية بالبر الغربي بالأقصر
- العبور 2001 يكتسح البلاستيك برباعية في دوري القليوبية
- الإسماعيلي: الأهلي أفلت من هزيمة محققة
- اشتباك بين اللاعبين بمباراة المصري القاهري والتأمين بالقسم الثالث
- الزمالك وميدو ينعيان بدر حداد: درب معظم ناشئي النادي
- الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في دوري الجمهورية للناشئين
- كينيث وعبد الحميد يقودان هجوم الشرقية أمام الزمالك
- بالصور.. الشحات مبروك والسبيعي يسلمان جوائز بطولة كمال الأجسام
- شيمس بيكلي يدخل دائرة اهتمام حسام البدري
- فوز صيد المحلة على شربين بمؤجلات مجموعة بحري بالقسم الثاني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى العطاء التخصصي
بورسعيد - أ ش أ: افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، مستشفى |العطاء التخصصي| في منطقة الحرية بحي المناخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي
وأشاد المحافظ -خلال الافتتاح- بالمستوى الكبير للمستشفى من حيث الإمكانات والأجهزة، مؤكدًا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، منوهًا إلى أن المستوى الحالي للمستشفى يضاهي كبرى المستشفيات.
وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تعمل على الارتقاء بكل الجوانب العلاجية والصحية للمرضى، من خلال تقديم كل وسائل الدعم لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بها.
كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى وغرف العمليات وحجرة الاستقبال والعناية الحرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المستشفى يضم أقسام لقسطرة القلب وشرايين المخ والشرايين الطرفية، بالإضافة إلى 3 حجرات عمليات كبرى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، فضلاً عن وجود معامل تحاليل لجميع التخصصات وأشعة مقطعية وأشعة مامو جرام للكشف عن أورام سرطان الثدي وأشعة الموجات الصوتية، ووحدة للعناية الحرجة وأخرى للعناية المركزة.
كما يضم المستشفى 45 سريرًا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية في جميع التخصصات.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)