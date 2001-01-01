بورسعيد - أ ش أ: افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، مستشفى |العطاء التخصصي| في منطقة الحرية بحي المناخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي

وأشاد المحافظ -خلال الافتتاح- بالمستوى الكبير للمستشفى من حيث الإمكانات والأجهزة، مؤكدًا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، منوهًا إلى أن المستوى الحالي للمستشفى يضاهي كبرى المستشفيات.

وأشار الغضبان إلى أن المحافظة تعمل على الارتقاء بكل الجوانب العلاجية والصحية للمرضى، من خلال تقديم كل وسائل الدعم لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بها.

كما تفقد المحافظ جميع أقسام المستشفى وغرف العمليات وحجرة الاستقبال والعناية الحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى يضم أقسام لقسطرة القلب وشرايين المخ والشرايين الطرفية، بالإضافة إلى 3 حجرات عمليات كبرى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، فضلاً عن وجود معامل تحاليل لجميع التخصصات وأشعة مقطعية وأشعة مامو جرام للكشف عن أورام سرطان الثدي وأشعة الموجات الصوتية، ووحدة للعناية الحرجة وأخرى للعناية المركزة.

كما يضم المستشفى 45 سريرًا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية في جميع التخصصات.​

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