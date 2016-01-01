كتبت – سحر عزام: قال الدكتور صابر الجندي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل المجتمعي، إن قانون تنظيم الجامعات الجديد والذي لم يصدر بعد، سيكون معني فقط بالجامعات الحكومية وسوف يكون هناك قانونا آخر للجامعات الخاصة وقانونًا للمعاهد العليا الخاصة

وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح أون| المذاع على قناة |On live| اليوم السبت بأن مسودة القانون التي نشرت في بعض وسائل الإعلام غير صحيحة وهدفها إثارة اللغط والبلبلة وشق صفوف أعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلى إن قانون تنظيم الجامعات لن يصدر إلا بتوافق أعضاء هيئات التدريس والعاملين في كافة الجامعات الحكومية.

وأوضح مستشار وزير التعليم للتواصل الاجتماعي إن الجامعات وفقا لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1979 مستقلة، مشيرًا إلى أن البلبلة حول قانون الجامعات الجديد ستؤدي لإطالة مدة إعداد القانون في إطار محاولة كل طرف أحقيته في القول الفصل بالقانون.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة