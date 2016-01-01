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وزير خارجية العراق يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي
كتب - طه عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي، إبراهيم الجعفري، وزير خارجية العراق بعد لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال لقائه بوزير خارجية العراق على موقف مصر الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق.
كما شدد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق، وذلك بما يعزز تماسك الدولة الوطنية العراقية ويحافظ على مقدرات الشعب العراقي الشقيق .
ونوه الرئيس، خلال اللقاء بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى وقوف مصر إلى جانب العراق في محاربة هذا الخطر الذي يهدد وحدة المجتمعات العربية بل والعالم أجمع.
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