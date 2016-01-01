المنوفية - هبة سالم: اشتكت طالبات بالمدينة الجامعية القديمة بمدينة شبين الكوم، التابعة لجامعة المنوفية، اليوم الجمعة، أنهن تعرضن لحادث سرقة و|تثبيت| داخل المدينة

وقالت إحدى الطالبات لـ|مصراوي| رفضت نشر اسمها:|فوجئنا الساعه الثانية من صباح اليوم الجمعة، بوجود شخص بسكن المدينة تسلل إلى غرف نومنا وهددنا بسلاح أبيض مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بيننا|.

وأضافت:| عند تعالي أصوات الطالبات فر الحرامي هاربًا، في الوقت الذي تعذر على أمن المدينة المتمثل في شخص واحد فقط ملاحقته|.

وطالبن بعض الطالبات بضرورة بتشديد الأمن في المدينة وإصلاح النوافذ وأبواب الشرفات وتركيب شبابيك حديد عليها تحسبًا لمثل هذه الوقائع|.

وقال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، لـ(مصراوي):|جاري التحقيق فى الواقعة بعد استدعاء الشرطة التى فتشت جميع أركان المدينة ولم تجد أحد لمدة ساعتين|.

وأضاف رئيس الجامعة:| شكلنا لجنة للتحقيق والتحري وسماع آراء الطالبات في الواقعة، وأخرى فنية لمراجعة أسوار المدن الجامعية لتعليتها وبحث تركيب أسلاك شائكة ععليها ومراجعة كافة وسائل الأمان للطالبات|.

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