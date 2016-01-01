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زراعة ٢٢٩ ألف فدان بالمحاصيل الشتوية في المنوفية
23
ديسمير
2016
14:41 PM
بواسطة
المنوفية - هبة سالم: قال المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أنه جرى حصر مساحات المحاصيل الشتوية بالموسم الحالى حتى منتصف شهر ديسمبرالجارى
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه جرى زراعة ١١١ ألف و٦٢٠ فدان قمح , كما تم زراعة ١١٦ ألف و٤٠٠ فدان برسيم، وألف و٤٧٥ فدان بنجر سكر، و 282 فدان فول بلدي، بالإضافة إلى زراعة 32 فدانًا من محصول الكتان.
وقال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، في تصريحات صحفية:| يجب الاهتمام بكل المحاصيل لتحقيق اعلى انتاجية للفدان حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولتقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ، مشيرا الى اهمية الندوات و الحقول الارشادية لتوعية المزارعين بكل جديد|.
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