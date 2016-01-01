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بالصور.. فوضى بافتتاح ميدان عبد الناصر في بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي: سيطرت حالة من الفوضي وسوء التنظيم علي ميدان ميدان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، المواجه لمبني المحكمة الابتدائية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أثناء افتتاحه، بحضور عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل
وشهد الميدان تدافع مئات المواطنين علي نجل الزعيم الراحل |عبد الناصر| لالتقاط الصور معه وتحيته، في الوقت الذي تعالت أصوات المواطنين الحضور، مرددة |ناصر .. ناصر|، في الوقت الذي أطلقت عدد من السيدات الـ|زغاريد|.
وفشلت قوات الأمن ومسئولي حي الشرق في السيطرة علي الموقف وتنظيم احتفالية افتتاح الميدان، التي شهدت حضور كل من: اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الاحمر وبورسعيد الأسبق، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
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