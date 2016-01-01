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العثور على عجوز مقتولة داخل مسكنها بالدقهلية
الدقهلية - رامي محمود: تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثمان عجوز مقتولة وملقاة على الأرض داخل شقتها بقرية ديل البحر التابعة لمركز بلقاس
كان اللواء مصطفي النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، من بعض الأهالي بالعثور على جثة | ق.أ.أ|، 73سنة، ربة منزل، وتقيم بسكنها بمفردها.
انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد مسقوفًا بالعروق الخشبية ومكون من غرفتين وصالة، وجثة القتيلة ملقاه على وجهها بالصالة وترتدي ملابسها كاملة، وبها إصابة ظاهرية بالجبهة من الجهة اليمنى ودماء متجلطة حول الرأس، وسلامة النوافذ والأبواب ووجود بعثرة بمحتويات حجرة نومها.
بسؤال نجلها |إسماعيل .إ.إ|، 48سنة فلاح، ومقيم عزبة جين التابعة لقرية 15 مايو ببلقاس، قرر أن والدته تقيم بمفردها بالمنزل وأنه علم من الأهالي بوفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
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