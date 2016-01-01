بورسعيد - طارق الرفاعي: شارك سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بمارثون للمشي نظمه حزب مستقبل وطن بالمحافظة

وجاء الماراثون ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكري الـ60 لانتصار المقاومة الشعبية علي دول العدوان الثلاثي (إنجلترا، فرنسا، واسرائيل).

وكان الماراثون ضمن فعاليات معسكر الشباب الرابع للحزب الذي تستضيفه المحافظة تحت عنوان |صناع القرار|.

وانطلق الماراثون من أمام المعسكر وحتي ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة بمشاركة عدد من قيادات حزب مستقبل وعلى رأسهم أشرف رشاد، رئيس مستقبل وطن، ودكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قبل أن ينضم إليهم اللواء عادل الغضبان وبرفقته وكيل مجلس النواب ليتوجها إلي النصب التذكاري لقراءة الفاتحة ووضع اكليل من الزهور.

واستكمل المشاركون بالماراثون فعالياتهم رافعين أعلام مصر بجانب علم محافظة بورسعيد، مرددين هتافات تحيا مصر بشوارع المدينة الساحلية.

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