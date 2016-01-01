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تدابير احترازية بالمناطق الأثرية بالأقصر تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية
الأقصر - محمد محروس: رفعت سلطات محافظة الأقصر درجة استعداداتها، اليوم الجمعة، تحسبا لمخاطر السيول والأمطار الغزيرة وتزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار غزيرة علي معظم أنحاء الجمهورية
وجدد محافظ الأقصر محمد بدر تأكيده علي رؤساء المدن والقرى باتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية اللازمة بما فيها التأكد من تطهير المخرات واستعداد سيارات شفط المياه وسلامة السدود وأعمال تكسيه جوانب المخرات لضمان عدم انهيارها ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات.
واتخذ مسؤولو منطقة آثار الأقصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة حيث تم اتخاذ إجراءات لحماية المقابر الأثرية تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة بإنشاء أعتاب وحوائط إسمنتية حول مداخلها لحمايتها من المياه وتجهيز مواتير لشفطها في حال تسربها إلى الداخل وكذلك الحال بالمعابد الكبرى حيث تم وضع خطة لسحب المياه من الأماكن التي تتجمع بها للحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.
ووضعت المحافظة خطة لسحب المياه سريعًا من الأماكن التي تتجمع بها لتجنب تأثيراتها السلبية على القطع الأثرية والحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.
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