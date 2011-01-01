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بالصور- 93 سيارة شفط لإنقاذ الإسكندرية من أمطار الفيضة الصغرى
الإسكندرية – محمد عامر: دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بـ 93 سيارة |شفط| مدعومة بمعدات لتجوب مختلف شوارع المدينة الساحلية، لسحب تراكمات مياه الأمطار، تجنبا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الثغر
وأعلن اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، استمرار حالة الطوارىء بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة النوة الحالية، مؤكدًا علي انعقادها غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر لاستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
وقال|فرحات| في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إن المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة في تصريف تراكمات مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع النقاط الساخنة بالمحافظة والتي حدثت فيها تراكمات خلال النوة الماضية وسيتم تجنب تراكم المياه بها.
وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الفعالة مع الأجهزة التنفيذية لرصد أي مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار والإبلاغ عنها فورا، مشددا على رؤساء الأحياء بالتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لحين الانتهاء من موسم الشتاء.
ورصد|مصراوي| تواجد سيارات الصرف الصحي بمناطق طوسون والمستعمرة وأسفل كوبري مرغم، لشفط تراكمات مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة التي لا يوجد بها شنايش أو شبكة صرف صحي.
يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة الطقس السيىء وذلك لليوم الرابع على التوالى بالتزامن مع نوة |الفيضة الصغرى|، والتى صاحبها هطول أمطار غزيرة وإنخفاض فى درجات الحرارة.
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