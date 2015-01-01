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اتحاد الإعلاميات العرب يطلق مهرجانا لدعم السياحة العربية بشرم الشيخ
القاهرة - (أ ش أ): يطلق اتحاد الإعلاميات العرب مهرجان |المرأة العربية للابداع| لدعم السياحة العربية في مدينة شرم الشيخ، ويقام فى دورته الأولى بعنوان |سيدة المطبخ العربي| يوم 12 يناير المقبل، والذي يعد الأول من نوعه بمشاركة ست دول تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء
وأظهرت إحصائية لهيئة تنشيط السياحة أن مصر استقبلت 2 مليون سائح عربي فى عام 2015 بعدد 16.8 مليون ليلة سياحية ومثلت السياحة العربية نسبة 18.6% من إجمالى الحركة الوافدة إلى مصر.
ويكرم المهرجان أهم برامج للمرأة عن 2016 وتضم برنامج |ست الحسن| بتكريم الاعلامية شريهان أبو الحسن، وبرنامج |الستات مايعرفوش يكدبوا| بتكريم الإعلامية سهير جودة وبرنامج |نفسنه| ومذيعاته.
وأعلنت أسماء حبشى رئيس اتحاد الاعلاميات العرب - فى تصريح، اليوم الجمعة - أن المهرجان يعد الاول من نوعه على مستوى الوطن العربى وسيتم تكريم مجموعة من الرائدات العربيات أبرزهم هبة السويدى وايمان بيبرس وإيناس مكاوى رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وعرض تجاربهن الشخصية فى رحلة نجاحهن.
ولفتت إلى أن المهرجان يدعم حملة بناء مستشفى “أهل مصر” والتى تقوم على تأسيسها سيدة الأعمال هبة السويدى.
وأشارت أسماء حبشى إلى أن – الذى يستمر لمدة ثلاثة ايام – سيتضمن التنافس بين أكثر من 30 متسابقة من ست دول عربية وفقا للمعايير الدولية فى الطهى الاحترافى، ومنح المتسابق شهادة معترفا بها دوليا لتنصيب سيدة تحمل لقب سيدة المطبخ العربى ، لافتة إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رحب باستضافة المهرجان فى شرم الشيخ لدعم السياحة العربية.
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