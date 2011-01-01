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المنيا تتخذ تدابيرها للحفاظ على شبكات الاتصالات والطرق تحسبا للطقس السئ
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ديسمير
2016
13:41 PM
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المنيا – ريمون الراوي : أكدت مصادر أمنية بالمنيا، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد وتنشيط جميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء
وكلف اللواء عصام بديوي محافظ المنيا، الوحدات المحلية التسع بالإضافة إلى المديريات المعنية بإجراء دراسة تحليلية للأماكن المتوقع تأثرها بشكل كبير بأمطار غزيرة أوسيول واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر.
وأكد مصدر بمحافظة المنيت أنه جرى تجهيز وصيانة 31 مخرًا للسيول تشمل |طبيعي وصناعي| لمواجهة أية مخاطر بسبب الطقس داخل المحافظة، إضافة إلى صدور أوامر بالتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أي انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجاري المياه أسفلها.
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