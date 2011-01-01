بورسعيد - طارق الرفاعي: قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، اليوم الجمعة:| إن المسلمين جماعة خير وتعمير وليس إفساد وتدمير|

وأضاف |جمعة|، خلال إلقاءه خطبة الجمعة من المسجد العباسي، ثاني أقدم مساجد محافظة بورسعيد، عقب تطويره وتوسعته:|إن علي المسلمين الحفاظ علي أوقاتهم، واتقان العمل، من خلال العمل في روح الفريق التي تعلمناها في الصلاة والصيام والحج، فنحن نعبد في جماعة ونصلي في جماعة ونحج في جماعة، لذلك يجب أن نكون جماعة خير وتعمير وليس افساد وتدمير|.

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق إلي أن علي المسلم أن يبدأ بنفسه ويجعل منها مثالًا للخلق والقيم لمن هم في رعيته، ثم يبدأ في توسيع الدائرة تباعًا، وعليه أن ينتهز الفرصة فالزمن ليس معه، وعليه أن يعمر الكون، وينشر الرحمة، ويخدم المجتمع ويبادر ويسارع بفعل الخير.

حضر شعائر صلاة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الاحمر وبورسعيد الأسبق، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

جاءت خطبة الجمعة ضمن اعلان افتتاح المسجد احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكري الـ60 لانتصار المقاومة الشعبية علي دول العدوان الثلاثي (انجلتر، فرنسا، واسرائيل)، تحت عنوان |ابدأ بنفسك|.

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