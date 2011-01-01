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بالصور.. انطلاق القوافل التعليمية بإدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ
23
ديسمير
2016
13:41 PM
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كفر الشيخ - إسلام عمار: انطلقت القوافل التعليمية بالمدارس التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للتصدي للدروس الخصوصية، بمشاركة عددا من المعلمين، لطلاب شهادتى المرحلتين الإبتدائية، والإعدادية
وأكد وائل القفاص مسئول إدارة الإعلام بإدارة بلطيم التعليمية، أن القوافل التعليمية، تعمل على مدار الأسبوع الثانى على التوالى، فى جميع المدارس التابعة للإدارة، وسط إقبال كثيف من الطلاب والطالبات، وتتضمن القاء دروساً فى مواد اللغة العربية، والأنجليزية، والرياضية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية .
وأشار إلى أن فكرة القوافل التعليمية، لاقت قبولا كبيرًا لدى غالبية المعلمين، والتي تقام لمدة يومين من كل أسبوع |الجمعة والسبت|.
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