تصريحات السيسي عن المستشفيات والشأن المحلي في صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ: تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي، كما أبرزت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بضرورة توفير الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفيات

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان |كيان مؤسسي| لتوفير الأدوية والمعدات للمستشفيات.. السيسي: القوات المسلحة نجحت في خفض تكلفة استيراد المستلزمات الطبية|، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة إنشاء كيان مؤسسي يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص.

وأكد الرئيس، خلال افتتاح أمس المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، ضرورة تطوير منظومة الحفظ والأرشفة لبناء الذاكرة المؤسسية للمجمع الطبي، وفقًا لأعلي المواصفات العالمية، وتطوير المعامل وبنوك الدم، مشيدًا بنجاح القوات المسلحة في خفض تكلفة استيراد الأدوية والمعدات الطبية، بما وفر عملة صعبة.

وتحت عنوان |مصر توقع مع البنك الدولي الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار|، قالت الأهرام إن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وقعت أمس مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية من التمويل المخصص من البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وقالت الوزيرة إن التمويل سيسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وسيوجه إلى المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل وبرنامج الحكومة للحماية الاجتماعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا، موضحةً أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية باقتصادها.

من جانبه، قال أسعد عالم إن البنك الدولي مستمر في تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية المصرية ودعم القطاعات التنموية.

وتحت عنوان |الحكومة تناقش علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية|، أشارت الصحيفة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صرح بأن الحكومة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2016 وبتكلفة نحو 5ر2 مليار جنيه.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان |بداية التنفيذ 17 يناير المقبل.. بطاقة إلكترونية بديلة لـ |التموين| تضبط منظومة |الدعم| وصرف نقاط الخبز.. مصيلحي: تنقية البطاقات لاستبعاد الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة|، قالت الصحيفة إن

وزارة التموين اعتمدت تقديم خدمات البطاقات التموينية إلكترونيًا للمساعدة على حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولي 17 يناير المقبل والثانية 22 فبراير والثالثة 27 مما يساعد علي حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية بالإضافة إلي تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة ويساعد علي ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلي مستحقيه.

وأشارت إلى أن محمد مصيلحي وزير التموين ناقش آليات التنفيذ مع ممثلي وزارة التخطيط والشركة العالمية ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع مؤكدا ان المشروع فرصة كبيرة للمحافظة علي الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز خاصة بعد زيادته إلي 49 مليار جنيه موضحا ان عمليات التنقية الحالية لبطاقات التموين لا تهدف إلي تقليل المستفيدين من الدعم وإنما توجيه الدعم للمستحقين بل يمكن زيادة قيمة الدعم والذي سيتم توفيره من غير المستحقين وتوجيهه إلي باقي المواطنين المستحقين.

وتحت عنوان |بعد زيادة زراعات الأرز إلي 1.7 مليون فدان.. |الري| تشترط حظر التصدير والمستندات بالكمبيوتر منعًا للتلاعب.

ميخائيل: 3600 غرامة للفدان المخالف.. حفاظًا علي الأمن المائي|، قالت الصحيفة إن مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري كشفت أن قرار زيادة مساحات زراعة الأرز هذا العام إلي مليون و700 ألف فدان بدلاً من 700 ألف الذي أقرته اللجنة الوزارية للإنتاج ينتظر الحصول علي البيانات والكشوف الرسمية للمساحات المرخصة والكروكيات المطبوعة علي أجهزة الكمبيوتر وصور الأقمار الصناعية لهذه الزمامات المقررة زراعتها وتوفيرها للبذور المناسبة لمحصول الأرز الأقل استهلاكا للمياه بحيث لا تزيد كميات مياه الري المقررة سنويًا لمحصول الأرز.

وتحت عنوان |في أول مشروع من نوعه بالعشوائيات.. بروتوكول لنشر قيم السلام والسعادة والمحبة والاحترام.. دينا حتحوت: البداية في 13 محافظة.. الشباب متطوعون|، ذكرت الصحيفة أن مؤسستا |مصر الخير| و|أجيال مصر| وقعتا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروع |قيم وحياة| في المناطق المهمشة بحضور د. أحمد عادل درويش نائبا عن وزير الإسكان ود. علي جمعة رئيس مجلس أمناء |مصر الخير| ود. محمد رفاعي.

وقالت دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة |مصر الخير| إن هدف البروتوكول |قيم وحياة| لنشر وتفعيل القيم الإنسانية الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ودعم القيم الإنسانية وأساليب الحوار الديمقراطي وبالتحديد خدمة المناطق العشوائية والمهمشة ونشر قيم السلام والسعادة والاحترام والمحبة والبساطة والصدق والنزاهة والتعاون والتواضع والاتحاد والمسؤولية.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان | شكري للمخلافي: سنواصل دعمنا لليمن للتوصل لتسوية سياسية للأزمة|، قالت الصحيفة إن

سامح شكري وزير الخارجية أكد أن مصر ستواصل دعمها ومساندتها لليمن في ضوء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.. وأن ذلك جاء خلال استقبال شكري أمس وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.

وأشارت إلى أن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح بأن الوزير اليمني طلب في بداية اللقاء نقل تحيات الرئيس منصور هادي إلي الرئيس السيسي، وأكد شكري حرص مصر علي مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلي تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وتحت عنوان |التموين: لا صحة لاستبعاد ١٠ ملايين مواطن من البطاقات.. والمكرونة ليست بديلا للأرز|، قالت الصحيفة إن وزارة التموين أكدت انه لم يتم حذف أي مواطن مقيد ببطاقة التموين حتي الآن وانه لا صحة مطلقا حول ما تردد باستبعاد 10 ملايين شخص منها.

وقالت الوزارة إن ما يتم حاليًا هو تقدم المواطنين طواعية من تلقاء أنفسهم لمكاتب التموين لحذف أسماء غير المستحقين سواء من المتوفين أو المسافرين أو الأسماء المكررة.

وبعنوان |الملا يطالب وزراء |أوابك| بالتنسيق لتأمين إمدادات البترول|، قالت الصحيفة إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رحب باستضافة مصر لمؤتمر وزراء البترول بالدول العربية |أوابك|‬ السنوي مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها لضمان توافر البترول وتأمين السوق العالمية.

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