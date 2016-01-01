الشرقية - فاطمة الديب:تمكن ضباط مباحث التموين في مديرية أمن الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط مخزن مواد غذائية دون ترخيص في دائرة مركز بلبيس، يحوي على سلع غذائية مجهولة المصدر

وأشار بيان صادر عن مديرية أمن الشرقية إلى أن اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مباحث التموين في المديرية، بضبط |أشرف.س.ع| صاحب مخزن مواد غذائية، ناحية أرض جمعية المهندسين العرب في مركز بلبيس، متهم بإدارة المخزن دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المتهم وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر ودون مستندات: 2 طن أرز، و150 برطمان صلصة طماطم، و250 عبوة كاتشب، بإجمالي وزن 2.114 طن.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 66/29 أحوال مركز بلبيس لسنة 2016.

كما ضُبط |رأفت.ص.م| مسؤول مخبز شامي بقرية الحسينية التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، متهم بحيازة واستخدام سلع غذائية مجهولة المصدر ودون مستندات.

ضُبطت 13 جوال دقيق فاخر بإجمالي وزن 650 كيلو جرامًا، وحرر بذلك المحضر رقم 17376 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2016.

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