اخبار مصر
-
رياضة
- كوبر يحدد موعد معسكر الفراعنة لأمم أفريقيا
- الترسانة يفكر في الإطاحة بلاعبيه
- الطلائع يلتقي كهرباء الإسماعيلية اليوم بكأس مصر
- المستشار عادل الشوربجي رئيسا للجنة التظلمات في اتحاد الكرة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي وكأس مصر والسوبر الإيطالي
- سيراميكا يتفاوض لضم لاعب الترسانة
- 20 لاعبا في قائمة الجونة استعدادا للقاء الداخلية
- نابولي ينتزع تعادلا مثيرا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة
- اتحاد الكرة: مباراة القمة في موعدها
- ميلان يصارع يوفنتوس اليوم على لقب سوبر إيطاليا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الأوقاف يطالب بتعديل قانوني يجرم المشاركة في عملية الرشوة
23
ديسمير
2016
05:45 AM
بواسطة
org Alwafd.org Alwafd.org inpagevideo-->
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع