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سامح عيد: الإخوان تعيش مرحلة تكسير عظام بين جبهتي كمال وعزت
قال سامح عيد، الباحث في شئون التيارات الإسلامية، |إن هجوم ناصف دفراوي القيادي بجبهة محمود عزت على محمد منتصر، يكشف أن جماعة الإخوان تعيش مرحلة تكسير عظام داخل التنظيم بمحاولة جبهة محمد كمال تثبيت القيادات التي هي داخل السجون وخلع قيادة محمود عزت وإبراهيم منير|
وأكد |عيد| في تصريح لـ«فيتو»، أن الحقيقة غير المعلنة أن جماعة الإخوان مخترقة بصورة كبيرة وعدد كبير من الإخوان، تحت ضغط السجن والمشكلات الاجتماعية والمالية، أبدوا استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية مما يرفع مستوى الاختراق بعد 30 يونيو 2013. كانت جماعة الإخوان الإرهابية، تعرضت لأزمة بعد أن أعلن محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم جبهة شباب الإخوان الانشقاق عن الجماعة وتكوين جماعة موازية لها، بعيدا عن سيطرة القيادات القديمة، وتلا ذلك حالة تخبط بين قيادات الجماعة وسط بيانات متضاربة.
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