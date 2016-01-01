أسيوط - محمد جودة:ألقى ضباط مباحث تابعون لمديرية أمن أسيوط، مساء الخميس، القبض على عامل بحوزته جهاز لطباعة العملات النقدية المزيفة في مدينة القوصية

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لقسم المباحث عن |أ.ن.م - 24 سنة - عامل|، مقيم بقرية بني هلال في مركز القوصية، يستخدم جهاز تقليد عملات نقدية وطنية وأجنبية.

عقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوات الشرطة لمسكن العامل، وتمكنت من القبض عليه وضبطت الجهاز بحوزته.

تم التحفظ على الجهاز، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.

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