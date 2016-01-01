قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الانقسامات داخل صفوف الجماعة تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى حد التخوين بعد اتهام قيادات لندن، وعلى رأسهم إبراهيم منير، وهذا ما سيدعم إمكانية انقسام الجبهتين في المستقبل

وأكد الخرباوي في تصريح لـ«فيتو»: «إن الخلاف الحالي في الجماعة ليس في الأفكار، وإنما في الوسائل المتمثلة في انتهاج العنف من جانب جبهة محمد كمال أو اللجوء إلى المهادنة من جبهة محمود عزت لعبور الأزمة، وتطورت الأمور إلى الاتهام بالخيانة بانقسامات هي الأكبر في تاريخ الجماعة».