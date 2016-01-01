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برلماني يطالب بزيادة معدلات تصدير الحمير
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ديسمير
2016
03:45 AM
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أيّد النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الزراعة بتصدير الحمير إلى الصين، واصفا القرار بالجيد، وعلى الدولة تشجيع إنتاج سلالات من الحمير لزيادة إنتاجها وتصديرها
ورفض |حجازي| في تصريح لـ|فيتو|، انتقاد القرار بزعم مخاوف من زيادة أسعار الحمير في مصر، لافتا إلى التصدير سيوفر عملة صعبة للبلاد في ظل ظروف اقتصادية تحتاج فيها الدولة إلى الدولار.
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