أيّد النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الزراعة بتصدير الحمير إلى الصين، واصفا القرار بالجيد، وعلى الدولة تشجيع إنتاج سلالات من الحمير لزيادة إنتاجها وتصديرها