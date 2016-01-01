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إطلاق سراح 6 من أبناء كفر الشيخ اختطفهم مجهولون في ليبيا
كفر الشيخ - إسلام عمار: أعلن مسؤول منظمة |مصر أولاً لحقوق الإنسان| في كفر الشيخ، محمد جميل، اليوم الجمعة، إطلاق سراح أبناء القرية الستة، المخططفين في ليبيا، من قبل مجهولين
وأكد جميل، لمصراوي، أنه تلقى اتصالاً منهم، عقب إطلاق سراحهم، وكذا تلقى ذويهم اتصالات هاتفية منهم، أبلغوهم بإطلاق سراحهم، عقب دفع فدية مالية تبلغ قيمتها 15 ألف دينار ليبي، كما أبلغوهم أنهم على ما يرام، ووصلوا إلى مسكنهم بمنطقة غوط الشعال التابعة لمنطقة جنذور بمحافظة طرابلس الليبية.
وكانت قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، عاشت أيامًا عصيبة، إثر تلقيها خبر خطف 6 أشخاص من أبناء القرية، يوم 14 ديسمبر الجاري، وهم: أحمد الشحات السيد محمد، وعبد الحميد محمد علي السيد جبر، والسيد عبد الحميد علي السيد جبر، ومحمد عبد الوهاب محمد محفوظ، ومحمد أحمد عبد النبي، ومحمد يوسف محمد الشامي.
وبسبب حالات القلق والتوتر، التي عاشها أهالي القرية عقب وصول خبر اختطافهم، قطع أهالي القرية طريق (الحامول - المنصورة) أمام القرية، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات لمنع مرور السيارات، احتجاجًا على ما اعتبروه عدم اهتمام المسؤولين بالدولة، بشكواهم المتعلقة باختطاف الأشخاص الستة.
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