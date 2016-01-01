طالب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بالإفصاح عن حصيلة أموال النذور الموجودة في المساجد، متسائلا عن كيفية الرقابة على هذه الأموال وأماكن صرفها

وأكد الخولي: «أن هناك ما يقرب من 179 صندوقا منتشرا في عدد من المساجد الكبيرة على مستوى الجمهورية»، مستشهدًا بمسجد السيدة زينب الذي به صندوق نذور يجمع ما يقرب من 22 مليون جنيه شهريًا، مشددا على ضرورة إخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم توجيهها فقط للوعاظ والعاملين، وتوجيهها لإصلاح وترميم المساجد، والإنفاق على الجوانب الاجتماعية مثل الغارمات والمسنين ودور الأيتام.