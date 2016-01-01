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بالصور.. وزيرة الهجرة تدعو لمؤتمر ثان لرابطة علماء مصر في الخارج
أعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها برابطة علماء مصر في كندا وأمريكا باعتبار أن توقيت انعقاد الرابطة يأتي على خلفية المؤتمر الأول لعلماء مصر بالخارج خاصة أنه كان من بين الحضور د
حسين مفتاح، د. هشام العسكري، ود. محمد عطاالله، وهم من العلماء المتميزين. وكشفت الوزيرة عن نيتها لدعوة إعلاميي وصحفيي مصر في الخارج للاستفادة من خبراتهم للنهوض بالإعلام المصري ودورهم الحيوي في تسليط الضوء على المشروعات المصرية الوليدة وعلى رأسها محور قناة السويس للتنمية، مشيرة إلى لقائها بالجراح العالمي د. مجدي يعقوب إثر لقائها بالعلماء لتأسيس رابطة علماء مصر في الخارج ودعت الوزيرة رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا للشراكة أو الانصهار في المؤسسة قيد الميلاد برئاسة الجراح العالمي مجدي يعقوب.ولفتت الوزيرة انتباه الرابطة إلى عقد المؤتمر الثاني لعلماء مصر في الخارج من أجل تعليم إبداعي للتخلص من أساليب التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين وليس الربط المباشر بين احتياجات المجتمع. بدوره أكد الدكتور صلاح صبري نائب رئيس جامعة د. زويل على أهمية الربط المباشر بين طلاب الجامعات وعلماء مصر في الخارج من خلال المنح الدراسية المتاحة والتي تكلف طالب الماجستير أو الدكتوراه نحو 150 ألف دولار سنويًا بإجمالي 600 ألف دولار على مدى الأربع سنوات وهذا حمل على ميزانية الدولة، لافتا إلى أهمية تحقيق الحلم المصري، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي تسترد البلاد مكانتها. جاء ذلك خلال الاحتفالية الثالثة والأربعين لتأسيس رابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا التي أقيمت مساء أمس الخميس بجامعة زويل تزامنا مع انتهاء فعاليات مؤتمر |مصر تستطيع|، والذي شارك فيه علماء متخصصون في مختلف المجالات.
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