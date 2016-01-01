بورسعيد - طارق الرفاعي:أعلن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، رسميًا تأجيل زيارة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، المحافظة لافتتاح عدة مشروعات قومية وخدمية، ضمن احتفالات المدينة بعيدها القومي، والتي كان مقررًا لها السبت المقبل

وأوضح الغضبان، في تصريحات صحفية الخميس، أن اللجنة الفنية التي حضرت من رئاسة الجمهورية للوقوف على آخر الاستعدادات للزيارة، أبدت بعض الملاحظات التي يجب تفاديها قبل زيارة الرئيس، ومنها بعض الأمور الإدارية المقررة مراجعتها من هيئة الرقابة الإدارية، وبعض الملاحظات في الشوارع.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه أصدر تعليماته باتخاذ كل الإجراءات الفورية لنقل منفذ النصر الجمركي ليصبح مخرج الكوبري العائم من ناحية بورسعيد داخل الدائرة الجمركية، مؤكدًا أن تأجيل الزيارة جاء لعدة أيام.

ويزور الرئيس المدينة خلال أسبوع على الأكثر.

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