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بالصور.. حبس 3 خطفوا الطفل بلال وطلبوا فدية مالية من أسرته بكفر الشيخ
كفر الشيخ - إسلام عمار: أمر المستشار علاء الخطيب مدير نيابة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حبس مختطفي الطفل بلال صبري إبراهيم علي مصري، 4 أيام على ذمة التحقيق
المتهمون الثلاثة هم |يحيى أ.ع.غ|، 66 سنة، موظف بالمعاش، ويقيم بقرية الشبكة، و|عبد الوهاب ف.ص.إ|، 20 سنة، سائق، ويقيم بقرية إصلاح شالما، التابعتين لدائرة مركز شرطة سيدي سالم، و|بسيونى ع.ي|، 63 سنة، موظف بالمعاش، ويقيم بقرية الحمراء دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.
وكشفت التحقيقات التي أجراها عمرو عبد الحليم وكيل نيابة مركز سيدى سالم، مع المتهمين الثلاثة، عن خطفهم للطفل بلال، أثناء خروجه من مدرسته بقرية إصلاح شالما الإبتدائية، نظير مطالبة أهله بدفع فدية مالية 200 ألف جنيه.
كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد أحمد عادل مأمور مركز شرطة سيدى سالم، بتلقيه بلاغا من |صبرى إبراهيم علي مصرى|، 34 سنة، فلاح، ويقيم بقرية الخوالد القبلية دائرة المركز، بإختفاء نجله |بلال|، 6 سنوات، التلميذ بالصف الأول الإبتدائى، وتلقيه مكالمة هاتفية تطالبه بتجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وضم الرائد هشام راشد رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه النقباء محمد قطاطو، ومصطفى سكران، وأحمد الدمرداش، وأحمد نجم، أن وراء الواقعة المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم الحبس، مستخدمين السيارة رقم |ل ي أ 5382|.
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