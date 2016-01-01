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28 فنانا يشاركون في معرض أبجد للفن التشكيلي بالأقصر
الأقصر – محمد محروس: شارك 28 فنانا وفنانة من جنوب مصر، بأكثر من 35 عمل فني ما بين نحت وتصوير وجرافيك بمعرض الفن التشكيلي |أبجد - بين الضاد واللون|، ضمن فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمى للغة والمقام في |بيت الشعر| بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، وتحت رعاية مؤسسة الشيخ عطا جاد الخيرية
وعبرت الأعمال الفنية عن مضامين الهوية واللغة وعمق التراث اللغوى، ما بين القديم والمعاصر، باستخدام مفردات لغوية وتشكيلية، والعزف على حروفية الخط العربي، الذى يمثله حرف الـ|ضاد| واستخدام العناصر التشكيلية ويمثلها |اللون| ومن هنا جاء شعار |بين الضاد واللون|.
من جانبه قال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، |إن الله عز وجل كرَم أمة العرب، وجعل لغتها هي لغة القرآن، الذي تكفل سبحانه وتعالى بحفظه إلى يوم الدين لتبقى هذه اللغة حارساً لكيان الأمة وعنواناً لهويتها ورمزاً لوجودها|.
وأضاف القباحى، أنه اعتزازاً من بيت الشعر بمكانتها وتقديراً لفضل فنون الخط العربي، جاء التعاون مع الفنان الدكتور أحمد جمال، لينظم هذه التظاهُرة الفنية، باعتباره من أهم شباب الفنانين فى جنوب مصر، وليظهر أعمال الفنانين بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن التعاون مع بيت الشعر بالأقصر جاء إيماناً بقيمة الأدب والفنون، ومدى إرتباطهما وتأثيرهما فى ثقافة ووعى المجتمعات، ولذلك جاءت فكرة المعرض التى تؤكد على قيمة اللغة العربية ولكن بأسلوبنا نحن كفنانين، باللغة واللون.
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