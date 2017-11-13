اخبار مصر
-
رياضة
- بعثة منتخب الشباب تعود للقاهرة قادمة من تونس
- طلعت يوسف: نجاح نيبوشا مع الزمالك يتطلب إبعاده عن الضغوط
- أحمد ناجي عن تألق إكرامي أمام غانا: حارس كبير أثبت جدارته
- طلعت يوسف: استمرار شيكابالا بالمنتخب مرهون بتواصل عطائه
- منتخب مصر في السعودية اليوم لأداء العمرة
- مواعيد المباريات في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
- ساويرس: «انتخابات الأهلي أسخن من المنافسة على رئاسة الجمهورية»
- القائم بأعمال مدير تنفيذي الزمالك يكشف سر طلب استبعاد قائمة سليمان
- الأسماء الـ11 المهددة بالاستبعاد من انتخابات الزمالك
- كرواتيا تصعد لكأس العالم على حساب اليونان
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مالكة بنسيون تصوير فيلم ميرامار تروي ذكرياتها مع الفنانين
13
نوفمبر
2017
05:46 AM
نجيب محفوظ يكتب: حارس الحب الأمينعرض الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، تقريرا مصورا عن بنسيون ميرامار بمدينة الإسكندرية، والذي تم فيه تصوير فيلم «ميرامار» بطولة الفنانة شادية ويوسف شعبان، قصة وسيناريو وحوار الأديب العالمي نجيب محفوظ، الذي استوحى قصة الفيلم من الفندقوقالت جيهان كمال، مالكة عقار ميرامار: إنها ورثته عن والدها، وتم إنشاؤه عام 1928، مشيرة إلى أن الفندق يقع داخل العقار، وهناك العديد من الفنانين أقاموا فيه أثناء وجودهم في الإسكندرية ولها معهم ذكريات مختلفة منهم الراحلين ماري منيب، وحسن فايق وعبد الفتاح القصري.وتابعت: أن معظم معالم الفندق ما زالت موجودة منذ تم تصوير الفيلم حتى الآن، ومنها على سبيل المثال المصعد الكهربائي، وعدد من غرف الفندق التي التصوير فيها.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - الأحد 12 نوفمبر 2017 .. الحلقة كاملة
كل يوم - رحيق الكتب مع يوسف زيدان .. مناقشة "تأملات في الفلسفة الأولى لديكارت"
بالفيديو.. محمد وهدان: مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة
يوسف زيدان يهاجم صلاح الدين مجددا: «قتل 200 ألف مسلم ولم يحرر القدس»
رئيس وحدة الإدمان السابق: مخدرات الزومبي لا تكشفها التحاليل
يوسف زيدان: «مقولتش أحمد عرابي جبان أو فأر لكنه تصرف دون خبرة»
بالفيديو.. فريدة عثمان تروي تفاصيل اكتشاف موهبتها في السباحة
يوسف زيدان: الأفعى رمز مقدس طمسته اليهودية عمدا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع