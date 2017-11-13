نجيب محفوظ يكتب: حارس الحب الأمينعرض الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، تقريرا مصورا عن بنسيون ميرامار بمدينة الإسكندرية، والذي تم فيه تصوير فيلم «ميرامار» بطولة الفنانة شادية ويوسف شعبان، قصة وسيناريو وحوار الأديب العالمي نجيب محفوظ، الذي استوحى قصة الفيلم من الفندق

وقالت جيهان كمال، مالكة عقار ميرامار: إنها ورثته عن والدها، وتم إنشاؤه عام 1928، مشيرة إلى أن الفندق يقع داخل العقار، وهناك العديد من الفنانين أقاموا فيه أثناء وجودهم في الإسكندرية ولها معهم ذكريات مختلفة منهم الراحلين ماري منيب، وحسن فايق وعبد الفتاح القصري.وتابعت: أن معظم معالم الفندق ما زالت موجودة منذ تم تصوير الفيلم حتى الآن، ومنها على سبيل المثال المصعد الكهربائي، وعدد من غرف الفندق التي التصوير فيها.