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بالفيديو.. محمد وهدان: مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة
13
نوفمبر
2017
03:46 AM
قال الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر: إن مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة، لأن ذلك يؤدي لتدمير الأسرة ثم المجتمعوأضاف وهدان خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الزوجة السوية يجب ألا تعرف غير زوجها ولا تفكر سوى فيه، كما أن ابتعاد الزوجة عن الصلاة يجعلها تفكر في شخص آخر غير زوجها.وتابع: أن ضرب الزوجات ليس من الدين كما أن ضرب الأولاد ليس أسلوبا مناسبا للتربية.
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