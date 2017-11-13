الإبراشي يعرض فيديو جديدا لأهالي البحيرة أثناء البحث عن جثث 7 تلاميذدخل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، ومحمد سليم عضو مجلس النواب في مشادة كلامية على الهواء، مما اضطر الإعلامي وائل الإبراشي للخروج بفاصل إعلاني

ووجه رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، حديثه للنائب، قائلا: «أنتوا نفسكوا ترجعوا تاني لعام 2010، ودي أمنية حياتكم، والمجلس عمل إيه للشعب.. أسكت أنتوا سبب الأزمات الاقتصادية اللي إحنا فيها».ومن جانبه رد النائب: «أنتوا اللي وصلتوا البلد لحال اللي إحنا فيه، وسبتوا ليه الصحة والتعليم يغرق؟».فعلق «الإبراشي»: «بأسف عن ذلك وهنطلع فاصل».