نمو الطلب على الملابس الجاهزة والمنسوجات عالميا بنسبة 2

5%قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، «إن إنتاج مصر من الغزل لا يكفي سوى 40% من صناعة الملابس الجاهزة».وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي أم سي»، أن منتجي الملابس الجاهزة تكبدوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية منذ تحرير سعر الصرف، فوصلت نسبة الزيادة الفعلية على الملابس الجاهزة من 40 إلى 60% عن العام الماضي، وأن الملابس الجاهزة عرض وطلب.وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحدد هامش ربح للتاجر وهو لا يتعدى 35%، وهذا ممنوع في أوروبا ولذلك تحدد هامش الربح للتاجر 300%، لسداد أجور العاملين بهذا القطاع.