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. عماد أديب يكشف مفاجأة في حوار الحريري مع تليفزيون المستقبلقالت الإعلامية بولا يعقوبيان، مذيعة تليفزيون المستقبل اللبناني، إنها جلست 8 دقائق مع سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل قبل إجراء حوارها معه في الرياض.وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستديو العاصمة» تقديم الفنان تامر عبد المنعم، أن الحريري ليس رهن الإقامة الجبرية، والمقابلة تمت في منزله بالرياض، في لقاء لم يكن الأول معه في نفس المنزل.وأوضحت بولا أنها سافرت إلى السعودية بطائرة خاصة من بيروت وليس على متن طائرة الخطوط الملكية السعودية.