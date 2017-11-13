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230 قتيلا ومصابا في زلزال إيران
13
نوفمبر
2017
00:47 AM
أرتفع عدد مصابي الزلزال الذي الضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق، منذ قليل، إلى 200 شخص وأسفر عن مقتل 30 آخرينجاء ذلك وفق خبر عاجل أذاعته فضائية «إكسترا نيوز» منذ قليل.كانت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أفادت أن الزلزال ضرب محافظة كرمانشاه، في الساعة التاسعة و48 دقيقة، بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان الحدود الإيرانية العراقية.كما شعر أهالي محافظات سنندج وإيلام وجهار محال بختياري وبوشهر وخوزستان وزنجان وأذربايجان الغربية وأذربايجان الشرقية بهذا الزلزال.
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