الحريري: لم أخرج من منزلي منذ وصولي للسعوديةقال سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان المستقيل، إن زيارته الأخيرة للإمارات كانت للتأكيد عما يجرى في لبنان، واللقاء مع المسئولين الإماراتيين كان أخويا ومميزا

وأضاف خلال لقائه بفضائية «المستقبل اللبنانية»: «رسالتى للبنانيين أن يكون لبنان هو المصلحة الأولى والأخيرة لهم، ولا أفعل شئ في الهوا، والجميع يحسدنى على علاقتي بـولي العهد السعودى محمد بن سلمان»، موضحا: «الأيام المقبلة ستشهد لبنان اعتقال كافة الفاسدين كما حدث في المملكة العربية السعودية».وأوضح: «ليس لي علاقة بما قامت به السعودية مؤخرا من اعتقال بعض رجال الأعمال الفاسدين فهو شأن سعودي داخلي، واستقالتي مع الواقعة مجرد صدفة، وما تردد عن مثولي للتحقيق في وقائع فساد أحلام».