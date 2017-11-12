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هريدي: جولة وزير الخارجية المكوكية هدفها احتواء توترات المنطقة
12
نوفمبر
2017
21:48 PM
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولة وزير الخارجية المكوكية لـ6 دول عربية، هدفها الأول نقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول من أجل احتواء توترات المنطقةوأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن لبنان يعاني من أزمة داخلية ومصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، بل تبحث الأزمة من منطلق أبعادها الإقليمية، مؤكدًا أن لبنان دائما مرآة للصراعات في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن الأزمة السياسية اللبنانية أمر لبناني ليس لمصر علاقة به، ومصر لديها ثقة في السياسيين اللبنانيين على حل مشكلاتهم، وعلى مصر أن تنأى بنفسها من الأزمة اللبنانية وتقف على الحياد.
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