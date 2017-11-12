الحريري: حوار طويل يجمعني بعون عند عودتي للبنانقال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، إن تحييد لبنان عن صراعات المنطقة لم يحترم من قبل حزب الله، موضحا: «هناك لبنانيون يقيمون في أوروبا و400 ألف لبناني يعيشون في الخليج وماذا سيحدث لهم إذا دخلت لبنان في محاور متفرعة|

وأضاف خلال لقائه فضائية «المستقبل اللبنانية»: «عودتي للبنان للتأكيد على استقالتي، ومن مصلحة لبنان توطيد علاقاتها بالدول العربية، ومن واجبي أن أكون صريحا مع الناس». وتابع: «لم أخرج من منزلي منذ وصولي للسعودية، وأعطيت الناس فرصة للتفكير في الاستقالة وأسبابها ولذلك منعت نفسي من الحديث».