رويترز: سعد الحريري تعرض لمصادرة هاتفه بمجرد وصوله الرياضقال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، إن الرئيس اللبناني ميشيل عون متمسك بالدستور، ومن حقه الدستوري رفض الاستقالة

وأضاف خلال لقائه له بفضائية «المستقبل اللبنانية»: «علاقتي بالرئيس اللبناني جيدة، وعندما أعود سأتحاور معه لبحث كافة الأمور، ويجب الوصول إلى اعتماد مبدأي النأي بالنفس، وفق ما تم التوافق عليه، بعيدا عن صراعات المنطقة، وكافة الشعوب تعمل من أجل الشعب والدولة، وليس لصالح رئيس أو نظام فقط».وتابع: «السعودية لم تتدخل في لبنان، ولبنان بلد صغير ومطلوب منه الحياد حفاظا على مصلحة الشعب والدولة، وتدخل إيران في الدول العربية غير مقبول، وأنا مع الشيعة والدروز والمسيحيين ومع كافة الطوائف ولكن من مصلحة لبنان التوحد، ووجهت كلامي لولايتي، بعدم قبولنا بتدخلات إيران في الدول العربية».