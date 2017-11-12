رويترز: سعد الحريري تعرض لمصادرة هاتفه بمجرد وصوله الرياضقال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، إنه لن يسمح لأي شخص بإجراء أي حروب إقليمية، على حساب لبنان، موضحا أن السعودية أكثر دولة ساعدت لبنان في حرب 2006

وأضاف الحريري، خلال لقائه له بفضائية «المستقبل اللبنانية»: أن مصلحة لبنان العليا تتطلب كف إيران عن التدخل في الدول العربية، ونرفض أن تأخذنا إيران إلى محور حرب في المنطقة، موضحا: «سأرجع لبنان؛ لأنها بيت الحريري الذي يجمع اللبنانيين».وأوضح: «خسرت شعبيا أمام الناس عندما قمت بالتسوية لكن الآخرين لم يلتزموا ومصلحة لبنان العليا الحفاظ على علاقاتها مع كافة دول العالم، سواء كانت عربية أو أوروبية، وقدمت استقالتي لتكون صحوة للشعب اللبناني».