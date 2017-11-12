الحريري: الملك سلمان يعتبرني أحد أبنائهقال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، إنه سيعود إلى لبنان قريبا جدا، مضيفا: «سأتقدم باستقالتي بشكل دستوري»

وأضاف خلال لقائه فضائية «المستقبل اللبنانية»: «أنا من كتب بيان الاستقالة وأردت توجيه صدمة إيجابية إلى اللبنانيين بأننا في خطر، وما قدمته خلال العامين الماضيين كان من أجل الدولة اللبنانية»، موضحا: «طول عمري مهدد من النظام السوري ولن أنجرّ إلى علاقات مع النظام السوري، وهو لا يريدني».وأوضح «مررت بمرحلة صعبة وسأدرس إجراءاتي الأمنية؛ لأتأكد من أنني في أمان، ويمكنني مغادرة السعودية في أي لحظة، وواجبي حماية جميع الطوائف الدينية في لبنان، واستقرار لبنان أساس للسعوديين».