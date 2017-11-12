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سياسي لبناني يطالب بالكشف عن ملابسات محاولة اغتيال الحريري
12
نوفمبر
2017
19:48 PM
ميشال عون: كل ما يصدر عن الحريري موضع شكقال الدكتور مصطفى علوش، القيادي بتيار المستقبل وعضو مجلس النواب اللبناني السابق، إن حزب الله وإيران لا يريدان للبنان الاستقرار رغم المحاولات التي بذلناها لاحتواء الأزمةوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم المذاع على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن حزب الله يدين لإيران وهو المسئول عن اغتيال رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، مشيرا إلى أن محاولات اغتيال سعد الحريري مازالت بحاجة للكشف عن ملابساتها.وأوضح أن التاريخ أثبت لنا أن إيران وراء عدم الاستقرار في لبنان والمنطقة العربية، وأنها وراء تقسيم لبنان وآن لهذا الوضع أن ينتهى.
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