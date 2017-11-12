سياسي لبناني: وزير سعودي طلب من الحريري التصعيد ضد إيرانقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الأيام المقبلة ستكشف عن إمكانية عودة رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان المستقيل إلى بيروت

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الأجهزة الأمنية في لبنان تمكنت من الكشف عن شبكة جاسوسية لجهاز الموساد الإسرائيلي، موضحا أن الصراع العربي الإسرائيلي في المرحلة الحالية سبب حالة الخلل الإستراتيجي في المنطقة حاليا.وأوضح أن الدستور اللبناني طائفي بأمتياز في توزيع المناصب بين السلطات الثلاثة في الدولة، مؤكدا أن مصر لن تسمح بدخول المنطقة في صراع سنى شيعى، وأنه غير مقبول مزيد من الخلل في ملف الصراع العربي الإسرائيلي.وأكد أن الصراع بين مصر وإيران يمكن أن يكون سياسيا أو قوميا ولكن لن يكون صراعا طائفيا.