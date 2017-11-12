قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه على تطوير العشوائيات خلال العام الماضى

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «أم بى سى مصر»، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن القضية الوحيدة التي تواجه تطوير العشوائيات هو المواطن لأنه يرفض الخروج، موضحا أن مثلث ماسبيرو حالة خاصة بسبب موقعها الإستراتيجي، وتمويل مشروع تطوير لا يمثل مشكلة ولكن نستهدف ثقة المواطن لدعمه.وأوضح أن 4531 اسرة من سكان مثلث ماسبيرو، وقعوا استمارات التطوير ووافقوا ولكن هناك 8 أسر فقط رفضت التوقيع، مؤكدا أن الدولة تمتلك 10% من مثلث ماسبيرو، والباقى لمستثمرين مصريين وأجانب.