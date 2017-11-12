علي جمعة: «صعبان عليا العيال اللي في الجماعة الإرهابية» قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه تم إحصاء 1500 حديث قدسي والصحيح منهم كان 200 فقط، كاشفًا أن عدد الصحابة الذين حجوا مع رسول الله في حجة الوداع 114 ألف صحابي، ونعرف أسماء قرابة الـ 9 آلاف صحابي فقط

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن رواة الحديث كان عددهم 1700 صحابي فقط، لافتًا إلى أن أبو هريرة لم يتفرد بأي حديث ولكن الأحاديث التي نقلها كانت منقولة عن الصحابة.