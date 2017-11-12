الإسكان: تطوير 106 مناطق عشوائية غير آمنة قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك 351 منطقة عشوائية وليست آمنة سيتم تطويرها بنقل سكانها إلى مناطق جديدة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «أم بى سى مصر»، أن مشروع تطوير العشوائيات يستهدف إنشاء 18 ألف وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية.وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير 23 منطقة عشوائية مثل مناطق السماكين بسوهاج وغيط العنب بالإسكندرية، موضحا أن هناك 106 مناطق عشوائية جار العمل بها على مستوى الجمهورية منها في حلايب وشلاتين.وأكد أن محافظة القاهرة بمفردها بها 61 منطقة عشوائية تحتاج 60 ألف وحدة سكنية.